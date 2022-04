Scintille a stelle e strisce in tv tra Alan Friedman e Edward Luttwak. "Zelensky parla tutti i giorni con Putin"

Luca De Lellis 27 aprile 2022 a

Scintille a stelle e strisce. Nel corso della trasmissione condotta da Giovanni Floris, DiMartedì, andata in onda martedì 26 aprile su La7, due esperti americani si sono beccati duramente. I protagonisti dello scontro televisivo sono l’ex giornalista del Financial Times di Londra, Alan Friedman, e il politologo Edward Luttwak. “Luttwak sta dicendo due cose contraddittorie – ha attaccato Friedman – da una parte fa il falco del Pentagono che dice bisogna mandare più armi all’Ucraina. Mi vergogno di questo. Poi, invece, ha detto una frase da propaganda russa chiedendo un referendum nel Donetsk come in Crimea con dei falsi, finti, illegali pupazzi, fantocci russi”. Non è finita qui, perché il giornalista newyorkese ha rincarato la dose: “Luttwak, uomo di destra che ama Reagan e amava Trump anche quando in ginocchio, ossequio davanti a Putin, vuole che Biden faccia un’offerta a Putin?”



Non si fa attendere la risposta dell’economista di origini rumene, che controbatte: “Quello che cercavo di spiegare è che per arrivare alla pace prima bisogna chiudere la porta a una possibile vittoria russa. Le forze armate ucraine hanno pochi blindati e carri armati, nonostante l’Europa ne abbia molti nei depositi che non usano. Bisogna inviare tante armi pesanti in questo combattimento di terra e, allo stesso tempo, si dovrebbe fare una offerta credibile a Putin”. Visibilmente contrariato, Friedman lo incalza: “Chi fa l’offerta?” Luttwak a quel punto sbotta, nonostante l’apparente tranquillità sul suo volto: “Io non lavoro per un circo. Sono consulente strategico per il mio governo. E tra i governi alleati dobbiamo lavorare nel campo delle possibilità. Zelensky deve dire a Putin, visto che ci parla tutti i giorni, ‘io accetto un plebiscito’, e poi ci deve essere un cessate il fuoco”. Dallo studio emergono voci contrastanti. “Come fanno a parlare tutti i giorni se la prima cosa che voleva fare Putin era ammazzare Zelensky?”.





