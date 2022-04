Tremore di mani e gambe, spunta il video. Sospetto sulla malattia di Vladimir Putin: "Ormai è chiaro"

Movimenti meccanici, il tremore della mano e delle gambe. Nuovi dubbi sulla salute del presidente russo Vladimir Putin emergono per un video che sta girando sui social e che riguarda un incontro con l'omologo bielorusso Alexander Lukashenko. Nelle immagini rilanciate da vari account Twitter si vede lo Zar accogliere il presidente del Paese amico.

L'incontro risalirebbe allo scorso febbraio (a fine mese sarebbe iniziata l'invasione dell'Ucraina). Si vede Putin sorridente che fa uno strano movimento con la mano, che trema vistosamente. Nel proseguo del filmato il presidente russo appare seduto, mentre afferra il bracciolo della sedia e compie strani movimenti con il piede e con la gamba. Dagospia, che ha rilanciato i video, paragona le immagini alle ultime di Adolf Hitler, quando il dittatore nazista tremava violentemente e provava a nasconderlo mettendo le mani dietro la schiena.

Il sospetto che lo Zar soffra della malattia di Parkinson è ormai sempre più diffuso, anche alla luce delle immagini viste dopo l'incotnro col suo ministro Shoigu, in cui Putin era letteralmente ancorato con una mano al tavolo per lunghi minuti, secondo molti per nascondere un tremore rivelatore. "Questo è probabilmente il video più chiaro di qualcosa che non va nella salute di Putin", è uno dei commenti dell'account Twitter Visegrad 24 che ha rilanciato il video.

Many suspected it after his weird meeting sign Shoigu, during which he held on to the table for 13 minutes.



This is probably the clearest video of something being wrong with Putin’s health.



Look at his leg & hand tremors!



Any doctor out there willing to weigh in?



Parkinson? pic.twitter.com/Vt0TpHtdrF