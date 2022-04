Rimonta "da brividi" di Le Pen, Federico Rampini a valanga sul voto in Francia: Macron e il retroscena sulla Nato

23 aprile 2022 a

a

a

Il ballottaggio delle elezioni presidenziali francesi di domenica 24 aprile non dovrebbe riservare sorprese con Emmanuel Macron dato per sicuro vincitore davanti a Marine Le Pen. Ma a ben vedere, le modalità con cui dovrebbe avvenire la conferma del presidente fanno emergere scenari preoccupanti sull'Europa nel suo insieme e non solo. Ad analizzare il voto per l'Eliseo anche in relazione alla guerra in Ucraina è Federico Rampini che sabato 23 aprile è intervenuto a Tagadà, il programma di La7.

Putin-Zelensky, la mossa del premier turco Erdogan per farli sedere al tavolo

L'appuntamento di domenica "è fondamentale per l'Europa per la Nato perché, ricordiamolo sempre, Le Pen ha dichiarato che in caso di vittoria potrebbe far uscire la Francia dal comando integrato della Nato", spiega l'editorialista del Corriere della sera che ipotizza "un colpo durissimo" all'alleanza atlantica "in una fase in cui c'è una guerra nel cuore dell'Europa".

"Ha governato bene" Giuli scuote Feltri, scoppia la lite in tv su Ungheria e Orban

Ma la candidata di Rn, paladina della destra francese, non sembra avere i numeri per farcela. Secondo Rampini questo non è sufficiente per essere ottimisti: "Il fatto stesso che ci sia stata una rimonta notevole di Marine Le Pen e che la sua elezione sia molto improbabile ma non impossibile fa venire i brividi alla schiena", arriva a sostenere il giornalista. Ma perché? Nell'ultimo dibattito tv Macron "ha ricordato che lei è letteralmente debitrice della Russia, nel senso che è andata a farsi prestare dei soldi, 9 milioni di euro, che non ha restituito - argomenta Rampini - e quindi quando parla di politica estera e della Russia" bisogna ricordare "che ha un debito economico con Putin. Questa è la situazione in uno dei più grandi paesi europei".

Sul voto francese dubbio astensione. Ma Macron è avanti di quasi dieci punti

Per il giornalista la debolezza della Francia è la debolezza dell'Europa. Parliamo di un Paese "che dopo l'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea è l'unico ad avere un esercito serio, il resto", anche quello italiano, ha "forze armate molto indebolite da anni e anni di sotto-investimento" nelle spese militari.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.