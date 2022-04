Report, "come può finire la guerra". Il sindaco di Mykolaiv con il kalashnikov confessa il rischio nucleare

18 aprile 2022 a

"Ci sono solo tre modi per far finire questa guerra". Tra le città più colpite dai bombaramenti c'è Mykolaiv, considerata dai russi la porta principale per entrare a Odessa. Da quando è scoppiato il conflitto Olekandr Senkevych, il sindaco di Mykolaiv va in giro con il suo kalashnikov. "I russi stanno cercando tutti i primi cittadini per ucciderli o per rapirli" racconta a "Report", la trasmissione condotta da Sigfrido Ranucci su Rai3, che è riuscita a intervistarlo. Il servizio va in onda lunedì 18 aprile e rivela come già, dal 2014, il sindaco si stesse esercitando per la guerra. "Ci bomabardano ogni giorno - spiega Senkevych - anche dove non ci sono installazioni militari".

"Che idea si è fatto di questa guerra?" chiede l'inviato al primo cittadino seduto su una sedia mentre imbraccia il fucile. "Ci sono solo tre modi per finire questa guerra - risponde Senkevych - Il primo è che Putin si uccida, il secondo che qualcuno vicino a lui lo ammazzi e, il terzo, è che noi eliminiano tutti i suoi soldati qui in Ucraina e allora lo costringiamo a fermarsi ma in questo ultimo caso sono sicuro che scatenerebbe una guerra nucleare" ammette rassegnato.

