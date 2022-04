Ucraina, i soldati russi e la raffica di proiettili: che succede al militare. Scena di guerra disastrosa

18 aprile 2022 a

Immagini terrificanti di guerra e morti sono quelle che, a ogni ora, arrivano dall'Ucraina invasa dall'esercito di Mosca il 24 febbraio scorso e devastata dai combattimenti. Dal fronte arrivano video che riprendono scene di guerra disastrose come quella che immortale i tre soldati russi nel palazzo distrutto dai bombardamenti mentre i militari provano a sparare con la mitragliatrice dalla finestra. Il filmato è quello pubblicato sul profilo Twitter "Тpyxa English", che quotidianamente cinguetta video "rubati" sulle battaglie.

Il soldato - che appare quello più esperto - fa vedere a un commilitone, accovacciato sotto alla finestra cosa deve fare ma mentre gli dice di posizionarsi in modo più sicuro per iniziare a sparare si consuma il piccola dramma. Il militare in ginocchio non ci riesce.

The window frame of the neighboring house signed surrender after seeing this pic.twitter.com/VQvc0QQpKc — ТРУХА⚡️English (@TpyxaNews) April 17, 2022

Quando tenta di posizionarsi con il mitragliatore sopra la finestra, scivola sui calcinacci e quasi cade. Il terzo soldato, all'angolo della stanza ride: "Il telaio della finestra della casa vicina ha firmato la resa dopo aver visto questa scena" è il commento del post di Тpyxa English che riproduce l'assurdo video.

