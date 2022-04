L'Aria che Tira, “accuse infamanti e linciaggio”. Vauro si difende e attacca il Pd: i più bellicisti in Italia

14 aprile 2022 a

a

a

Vauro Senesi è finito al centro delle polemiche per una vignetta che ritrae Volodymyr Zelensky in una maniera che ha fatto sobbalzare la comunità ebraica, che ha puntato il dito in particolare su come è stato disegnato il naso (“adunco, con lo stile della Difesa della Razza”) del presidente dell’Ucraina. Il vignettista è ospite in studio nell’edizione del 14 aprile de L’Aria che Tira, talk show di La7 condotto da Myrta Merlino, e parla delle accuse che gli sono state rivolte: “Non ho tanta voglia di parlarne, ma sono qui e vediamo. Ho fatto il mio lavoro, come faccio da più di 50 anni, con vignette e caricature. A quanto pare sono diventato internazionalmente antisemita, la cosa mi amareggia, non ho nessuna intenzione di giustificarmi, faccio caricature, carico nel disegno i tratti del rappresentato e li esaspero. Le accuse di antisemitismo sono grottesche e ridicole, quello che testimonia la mia vita è l’opposto di qualsiasi forma di razzismo. Sono accuse vergognose e infamanti, non ho mai pensato che il naso adunco sia una caratteristica degli ebrei. Ora Ruth Dureghello dirà che sono antisemita…”.

Vauro fa infuriare la comunità ebraica. Come ha disegnato Zelensky, e vuole pure passare da martire...

Andrea Purgatori, conduttore di Atlantide, scherza sul suo naso non proprio piccolino e prende le difese di Vauro: “Nessuno ha visto che c’è scritto nella vignetta, è una frase contro la guerra. L’intenzione non è quella di colpire Zelensky o Vladimir Putin”. Vauro affonda il colpo dopo che gli viene fatto leggere il messaggio su Twitter di Andrea Marcucci, senatore del Partito Democratico: “Non sono opinioni su di me, è un tentativo organizzato di linciaggio, le opinioni sono un’altra cosa. Marcucci? Sono quelli con l’elmetto… Il Pd è il partito più bellicista che abbiamo nel panorama politico italiano attuale. È il partito più atlantista, dovrebbero vergognarsi loro per la storia che avevano un tempo e l'impegno per la difesa della pace, non con l'aumento delle armi”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.