L'Aria che Tira, sulle armi all'Ucraina scoppia la lite tra Vauro e Antonio Caprarica: “Cose insensate”

Tra Vauro Senesi e Antonio Caprarica scatta la rissa televisiva. Il tema del contendere è il discorso dell’invio delle armi da parte dell’Italia all’Ucraina per fronteggiare l’invasione della Russia e le opinioni sono diametralmente opposte nella puntata del 4 marzo de L’Aria che Tira, programma di La7 condotto da Myrta Merlino. “Mandare armi, la dove di armi ce ne sono già troppe, significa incrementare il livello di violenza e i feriti. Chi imbraccerà quelle armi ucciderà e verrà ucciso. Non si pone fine così alla guerra” afferma il noto vignettista.

Caprarica perde la pazienza perché non riesce ad intervenire: “Visto che Vauro non finisce più di parlare consentitemi di interromperlo. Francamente Vauro prendiamo la tempistica di questa trasmissione e vediamo, abbi pazienza”. La Merlino non gradisce la bacchettata in diretta di Caprarica e con un tono sarcastico si riprende la scena: “Lasciatemeli dare a me i tempi, me la sono sempre cavata abbastanza, ancora me la cavo”. Caprarica replica così: “Consentimi almeno la replica. L’idea che dare armi a una persona aggredita significa incrementare il livello di violenza io la trovo insensata”. “Sono insensato, che ci vedo fare”, se la ride sotto i baffi Vauro. Ma Caprarica continua e conclude: “È come dire che ad un signore che viene rapinato per strada non bisogna dare un coltello sennò il rapinatore lo ammazza”.

