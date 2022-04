Scene da film sulla statale: sviene alla guida del Tir, agente salta a bordo ed evita la tragedia

12 aprile 2022 a

Un amore alla guida poteva causare una tragedia. Momenti di panico sono stati vissuti su una strada trafficata.

Scene da film quelle vissute sulla statale 379 che collega Bari al Brindisino. Un camionista svenuto alla guida di un Tir è stato salvato da un poliziotto che, salito in corsa, è entrato nella cabina ed è riuscito a bloccare il mezzo. Gli agenti hanno notato il camion che andava a zig zag, come impazzito, sulla carreggiata. Il conducente si era accasciato sul volante col piede sull’acceleratore.

L’auto della polizia è riuscita ad affiancare il Tir e uno degli agenti è salito a bordo. Dopo aver spostato il conducente privo di sensi è riuscito a fermare la corsa folle del pesante mezzo per poi prestare soccorso all’uomo. L’autista del Tir è stato trasportato in ospedale e - da quanto si è appreso - le sue condizioni non destano preoccupazione.

