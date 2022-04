Covid, Fabrizio Pregliasco avverte sui pericoli della cravatta

11 aprile 2022 a

Fabrizio Pregliasco cala l'anatema della cravatta. Clamoroso ma vero. Il virologo dell'Università Statale di Milano mette in guardia sui pericoli Covid di una mise da uomo troppo elegante. Insomma per prevenire i contagi da virus e batteri sembrerebbe meglio un vestiario casual.

«La cravatta? Oggi non la porto e c’è un motivo: la cravatta raccoglie germi ed è vettore di possibili infezioni, in luoghi come gli ospedali in questo periodo non andrebbe usata - ha dichiarato Pregliasco, ospite di Rai Radio1 a "Un Giorno da Pecora" - E poi la cravatta appartiene a uno stile vecchio, ormai superato». Parola di virologo.

