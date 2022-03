Pregliasco si scaglia contro chi vuole cancellare il green pass: "Teniamolo, Omicron 2 e 3 contagiosissime"

14 marzo 2022 a

Il governo sta per varare la road map per il superamento graduale delle ultime restrizioni a partire dal 31 marzo. Ma ci sono virologi, come Fabrizio Pregliasco, che chiedono con forza di non abbassare la guardia. Il virologo di Milano sostiene che i pericoli sono ancora molti: Le nuove varianti Omicron, la 2 e la 3, sono contagiosissime, molto più della prima. Da fine mese non si devono aprire i rubinetti istantaneamente, sarebbe meglio che l’utilizzo del green pass ed altre restrizioni rimanessero ancora e venissero tolte progressivamente dal 31 marzo". Nello specifico, secondo Pregliasco bisognerebbe "lasciare la scadenza naturale del green pass a giugno 2022 e togliere via-via altre restrizioni come il green pass all’aperto".

Il direttore sanitario dell’Irccs Ortopedico Galeazzi di Milano. intervenuto a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, aggiunge: "Riapriamo con buonsenso perché vedremo tra una quindicina di giorni gli effetti di questo rialzo. Se i dati delle terapie intensive e la mortalità dovessero risalire allora andranno fatti ragionamenti diversi sul mantenere più cautela", conclude, Pregliasco.

