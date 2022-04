Mastella per nulla clemente: mascherina obbligatoria per partecipare alla processione del Venerdì Santo

11 aprile 2022 a

a

a

Clemente Mastella, a dispetto del suo nome, non è per nulla clemente se si parla di misure per contrastare il Covid. Sì alla processione del venerdì santo, ma solo con le mascherine. Lo impone l’ordinanza firmata da Mastella, in qualità di sindaco di Benevento, e inviata a mezzo pec anche in Curia, oltre che al prefetto, al questore, al comandante dei vigili urbani e a quello dei carabinieri.

Video su questo argomento Centrodestra, Salvini: "Federazione? Non con chi pensa a futuro con Mastella, Renzi o Casini"

"Considerato che l’aumento costante e dilatato nella città e in provincia del contagio nelle nuove varianti pongono doverosamente la necessità di questa misura. Avvisata la necessità, di prevenire e contenere l’epidemia per evitare il ritorno al periodo con vittime e ospedali in affanno; di ridurre il più possibile i motivi per la diffusione del virus Covid-19; di adottare ogni utile provvedimento al fine di tutelare la salute pubblica, e consentire lo svolgimento della Processione di Cristo Morto che raccoglie notevole seguito nella popolazione cittadina, in piena sicurezza sanitaria; Visto il Tuel 267/2000", si legge nel provvedimento, il sindaco "ordina l’utilizzo, di idonei dispositivi dpi (mascherine) da parte di tutti i partecipanti alla Processione di Cristo Morto che si svolgerà venerdì 15 aprile 2022 dalle ore 20,00. A tutti è richiesta attenzione e cautela; l’utilizzo di dpi, lungo tutto il percorso della Processione e per tutta la durata della stessa". Nell’ordinanza però non sono indicate sanzioni.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.