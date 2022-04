Non c'è pace per L'Espresso dopo il terremoto Damilano: il gran rifiuto di Ferruccio De Bortoli

08 aprile 2022 a

Porta sbattuta in faccia a Danilo Iervolino: Ferruccio De Bortoli non sarà il nuovo direttore de L’Espresso. L’ex direttore del Corriere della Sera, oggi editorialista del quotidiano di Via Solferino, ha risposto un “grazie, preferisco di no” alla proposta del nuovo proprietario del settimanale e della Salernitana, squadra di calcio che sta lottando per rimanere in Serie A dopo il cambio al vertice. La cessione de L’Espresso dal Gruppo Gedi alle mani di Iervolino ha scatenato, ricorda Dagospia, l’addio di Marco Damilano, che ora condurrà una striscia quotidiana di informazione su Rai3. Dopo le dimissioni di Damilano ha preso il suo posto Lirio Abbate, che ricopriva la carica di vice-direttore.

Con l'indebolimento de L'Espresso in Italia democrazia più fragile: il veleno di Damilano

Sempre il sito di Roberto D’Agostino svela un retroscena fino a qui rimasto inedito: nel momento in cui Damilano aveva deciso di lasciare il settimanale, che fino a marzo 2023 uscirà abbinato a La Repubblica, Gedi ha proposto il nome di Concita De Gregorio come nuova guida. Iervolino ha però scartato l’ipotesi di affidare il nuovo progetto alla giornalista, che attualmente è al timone di In Onda, talk show del weekend di La7, in compagnia di David Parenzo.

Lirio Abbate sostituisce Marco Damilano alla direzione dell'Espresso

