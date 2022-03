Con l'indebolimento de L'Espresso in Italia democrazia più fragile: il veleno di Marco Damilano a Propaganda Live

04 marzo 2022 a

“Da oggi non sono più il direttore de L’Espresso, mi sono dimesso” Così Marco Damilano, ospite della puntata di venerdì 4 marzo di Propaganda Live su La7. Dal salotto di Diego Bianchi, Damilano confida ai telespettatori le ragioni che l’hanno portato a dimettersi dal prestigioso incarico nel settimanale: “Mi sono dimesso per difendere il settimanale in cui ho lavorato per 21 anni, perché penso che L'Espresso non sia solo un pezzo di storia del giornalismo ma sia anche un pezzo di storia del nostro Paese. E se tu indebolisci un giornale, rendi più fragile la democrazia” spiega il giornalista. “Se per dirlo bisogna fare un gesto, io questo gesto l'ho fatto” conclude, a suon di applausi.

