“Non può durare per sempre”. La promessa del governo: elimineremo il green pass

07 aprile 2022 a

a

a

Addio al green pass. Il fatto che la certificazione verde finirà in soffitta è una certezza, almeno stando alle parole di Pierpaolo Sileri, sottosegretario alla Salute, intervenuto ai microfoni di Radio Cusano Campus: “Il green pass è stata sicuramente una misura estremamente utile. È chiaro che a un certo punto va archiviato, non possiamo vivere per sempre col green pass. Piano piano stiamo eliminando i paletti esistenti e si arriverà anche all’eliminazione del green pass. Invito però a fare la terza dose indipendentemente dal green pass”.

I ricchissimi col Covid: ecco quanto hanno guadagnato i numeri uno di Pfizer, BionTech e Moderna

Sulla vaccinazione dei bambini Sileri crede che “da medico, se ci fosse un vaccino per la fascia sotto i 5 anni io ai miei figli lo farei. È sempre meglio che anche i piccoli non si prendano il virus. Esiste un long covid pediatrico, purtroppo ci sono stati bambini in terapia intensiva e anche dei decessi in quella fascia d’età. È chiaro - ha sottolineato l’esponente del Movimento 5 Stelle - che sono numeri esigui, però un bambino morto è sempre un bambino morto. Per la fascia pediatrica per cui il vaccino esiste l’invito è di vaccinarsi perché questo virus continuerà a circolare ed entrerà di diritto nei virus che ogni anno possono creare problemi, sperando sempre meno gravi”.

Cadono le restrizioni e i no vax vengono puniti: arrivano le prime multe agli over 50

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.