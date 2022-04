Ansia per Ciriaco De Mita ricoverato ad Avellino. Il drammatico post della figlia: è grave

04 aprile 2022 a

a

a

Ora d'ansia per Ciriaco De Mita, già presidente del Consiglio, più volte ministro e attualmente sindaco della sua Nusco. Tra i protagonisti della politica italiana a partire dalla prima Repubblica, De Mita è stato ricoverato all’ospedale Moscati di Avellino per una serie di accertamenti neurologici. Lo rende noto la stampa locale che sottolinea che al fianco del politico ci sia il suo medico.

Dopo il vinile l'udienza con De Mita: il gennaio anni '80 di Papa Francesco

“Mio padre non sta bene, è grave, il Dott Pino Rosato mi ha dato la notizia e non mi vuole far entrare in ospedale. Nella camera c’è solo lui", ha scritto su Facebook la figlia Antonia. Il ricovero di De Mita avviene dopo un mese da quello precedente che si era reso necessario per un incidente domestico che gli aveva provocato la rottura del femore. Dopo un'operazione era tornato a casa, a Nusco, dove stava seguendo la riabilitazione. Gianfranco Rotondi, ex ministro e protagonista del centro italiano, ha espresso sui sociale la sua vicinanza all'ex premier: "Mai come oggi: forza De Mita", ha scritto ai suoi follower.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.