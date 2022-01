Dopo il vinile l'udienza con De Mita: il gennaio anni '80 di Papa Francesco

13 gennaio 2022 a

E' deisamente un gennaio stile anni '80 per Papa Francesco, che dopo aver ricevuto in dono un vinile dal negozio di dischi del centro di Roma che era andato a benedire qualche giorno fa, oggi ha ricevuto in udienza in Vaticano il leader della Dc nella Prima repubblica Ciriaco De Mita.

Al centro del colloquio - fa sapere la Santa sede - le questioni di politica internazionale, con particolare riferimento all’evoluzione dei processi democratici nel mondo, fino ad arrivare ad un approfondimento di temi legati maggiormente all’Europa e all’Italia. Durante il faccia a faccia il Pontefice e De Mita hanno avuto modo di scambiarsi aneddoti personali relativi ai rispettivi percorsi religiosi, politici e umani.

