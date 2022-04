I medici di base lanciano l'allarme test fai da te: “I dati sui contagi Covid sono sottostimati”

Angela Barbieri 03 aprile 2022 a

a

a

«Bisogna dire che i dati dei contagi Covid oggi sono sottostimati. Sono i dati che vengono fuori dal monitoraggio, da un contact tracing che sappiamo essere totalmente saltato. C'è il "fai da te" sui test e così ognuno decide cosa vuole fare, se comunicare o no la positività al virus, se uscire o isolarsi. Ragion per cui presumiamo che i dati siano molto più alti». A sottolinearlo all'Adnkronos Salute è Filippo Anelli, presidente della Federazione nazionale degli Ordini dei medici (Fnomceo). C'è tanto contagio sommerso in questo momento, a suo avviso. Un fenomeno su cui ha lanciato un monito a livello globale nei giorni scorsi anche l'Organizzazione mondiale della sanità (Oms). «Questo - spiega Anelli - si riverbera anche sul numero dei ricoveri che in area medica sono aumentati e sul numero dei ricoveri in rianimazione che non scendono. E poi ovviamente anche sul numero dei morti. Dal 24 febbraio, da quando l'Ucraina è stata invasa, anche l'Italia ha pagato seimila morti: sono quelli del Covid». Intanto, il bollettino di ieri ha registrato altri 70.803 contagi e 129 decessi di persone positive al coronavirus.

La rabbia di Borghi: l'unico risultato ottenuto dal green pass è una lunga scia di rancori e veleni

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.