È partita la caccia dei virologi alla candidatura politica: gli esperti supplicano i partiti

Arnaldo Magro 02 aprile 2022 a

a

a

Nonostante la smentita dei virostar, tenetevi comunque pronti ad ogni eventualità. Non è da escludere che qualcuno di loro non voglia metter davvero il «faccione» anche in politica. In realtà pare che siano più loro a corteggiare (per non dire supplicare) i partiti che non il contrario. Anche perché i partiti scappano, visto l’indice di gradimento dei virologi tv, pari oggi allo zero. In vista delle politiche pare abbia intenzione di candidarsi seriamente un giornalista dal cognome importante. Un pezzo da novanta che il pubblico televisivo di Mediaset conosce bene.

La rabbia di Borghi: l'unico risultato ottenuto dal green pass è una lunga scia di rancori e veleni

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.