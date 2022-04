L'incredibile scusa per scappare all'arresto a Marta: “Ho l'immunità, sono uno stato a sé stante”

03 aprile 2022 a

a

a

«Mi state sequestrando», ha detto ai carabinieri giunti a Marta, sul lago di Bolsena, per arrestarlo. L’uomo, condannato in via definitiva a tre anni per bancarotta fraudolenta, era convinto di avere una sorta di immunità dalla legge. Originario di Velletri e trasferitosi nella Tuscia, l’arrestato ha esibito ai carabinieri documento d’identità autoprodotto con il quale definisce la sua persona come «Stato a sé stante».

"Troppe note". E lo studente punta la pistola contro il prof: attimi di terrore a scuola

Il documento, redatto seguendo le istruzioni scaricate da alcuni siti web, gli avrebbe teoricamente garantito una forma di immunità, secondo una fantasiosa ricostruzione di alcune pratiche commerciali in vigore negli Stati Uniti d’America e interpretate in modo insensato e completamente avulso dalla realtà. Alla fine, l’uomo è stato portato nel carcere di Roma Regina Coeli. Una storia ai limiti dell'assurdo.

Batterio nella pizza surgelata, in Francia muoiono due bambini

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.