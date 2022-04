Escherichia coli nella pizza surgelata, morti e intossicati in Francia

02 aprile 2022 a

Decine di intossicazioni per il batterio Escherichia coli e due bambini morti. La correlazione con le pizze surgelate Buitoni della linea "Fraich'Up" è tutta da dimostrare ma, da fine febbraio, in Francia si sono registrati 75 casi di intossicazione soprattutto tra bambini e ragazzi tra gli 1 e i 18 anni di età. Tra questi, 41 episodi sono stati dichiarati gravi mentre altri 34 sono in fase di valutazione. Nel frattempo la Direzione generale della Salute (DGS) del ministero della Sanità francese ha avviato un massiccio richiamo di tutte le pizze messe in commercio dal marchio a partire da giugno 2021: “Al di là dei controlli, se i consumatori scoprono che le pizze Fraîch’Up a marchio Buitoni sono ancora in commercio, sono invitati a presentare una segnalazione sulla piattaforma SignalConso”, ha scritto la DGS nel comunicato. Come se non bastasse, lo scorso 18 marzo è stato anche chiuso lo stabilimento di Caudry dove le pizze erano prodotte.

Fortunatamente non c'è nessun pericolo per i consumatori italiani. Nestlé Italiana precisa che "il richiamo delle pizze surgelate non riguarda i prodotti a marchio Buitoni venduti in Italia. Confermiamo pertanto che tutti i nostri prodotti venduti in Italia sono sicuri e adatti al consumo. Precisiamo che il richiamo delle pizze surgelate "Fraîch’Up" in corso riguarda esclusivamente le referenze di questa gamma prodotte e commercializzate in Francia. Le pizze a marchio Buitoni prodotte nello stabilimento di Benevento vendute nel nostro Paese non hanno alcuna attinenza con questo richiamo”.

