Nicola Porro non ne può più: il delirio di onnipotenza di Roberto Speranza sulla quarta dose

“Quarta dose, l’ultimo delirio di onnipotenza di Roberto Speranza”. È questo il titolo dell’articolo comparso sul sito di Nicola Porro a firma di Claudio Romiti in merito all’intervento del ministro della Salute al Consiglio dei ministri europei della Salute. Speranza si è lamentato che “in questo momento nessuno parla a livello mondiale, e neanche a livello europeo, di una quarta dose di vaccino anti-Covid per tutti”. Speranza sul sito di Porro viene definito un “fenomeno che nessuno ci invidia, con un’insopportabile visione da talebano sanitario”, che ha chiesto formalmente “che l’Unione europea assuma una posizione univoca. Scelte non omogenee sulla quarta dose nei diversi Paesi europei finiscono per disorientare e non aiutano le campagne vaccinali”.

“Il peggior ministro della Salute della storia repubblicana” scrive Romiti, che poi continua: “È stata una tragedia virale, per noi più democratica che sanitaria, e l’Italia ha adottato e continui ad adottare le misure più restrittive, infischiandosene del fatto che oramai siamo rimasti solo noi a baloccarci con le inutili mascherine e gli orwelliani lasciapassare verdi. Quindi, se proprio vogliamo essere precisi, sono le nostre autorità che fin dall’inizio della pandemia hanno preso una strada disorientante”. L’autore del pezzo critico nei confronti di Speranza allarma sulle minacce di un prolungamento dell’obbligo di indossare la mascherina al chiuso. “Sua pesantezza” l’ultimo appellativo affibbiato al titolare della Salute.

