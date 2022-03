Hoara Borselli si scaglia contro chi critica Alessandro Orsini: silenzio tombale sull'Anpi, disonestà intellettuale

30 marzo 2022 a

Non si fermano le polemiche su Alessandro Orsini e le sue prese di posizione sulla guerra tra Russia ed Ucraina. Il docente di sociologia del terrorismo internazionale è stato ancora una volta ospite di Cartabianca su Rai3 e le sue parole hanno fatto storcere molte bocche. A difesa del professore della Luiss si è schierata Hoara Borselli, che in un messaggio su Twitter ha messo in evidenza i due pesi e due misure dell’opinione pubblica italiana: “Se l’Anpi boccia l’invio delle armi a Kiev e lo scioglimento della Nato, il silenzio è tombale. Lo dice Orsini e partono le truppe cammellate dei plotoni di esecuzione mediatici. Quando il ‘chi’ supera il ‘cosa’. Disonestà intellettuale da vendere”.

Se l’#Anpi boccia l’invio delle armi a Kiev e lo scioglimento della Nato, il silenzio è tombale.

Lo dice #Orsini e partono le truppe cammellate dei plotoni di esecuzione mediatici.

Quando il “chi” supera il “cosa”.

Disonestà intellettuale da vendere. — Hoara Borselli official (@HoaraBorselli) March 30, 2022

