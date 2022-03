Stefano Patuanelli e Mario Turco si danno all'ippica

Gianfranco Ferroni 29 marzo 2022 a

Alleanza grillina nel nome dell'ippica: un patto da festeggiare, quello tra Stefano Patuanelli e Mario Turco. Quest'ultimo, in particolare, che è di Taranto, ha affermato che "la notizia del reinserimento nel calendario nazionale del Gran Premio di Trotto 'Città di Taranto' da parte del ministero delle Politiche agricole, conferma il valore storico di un trofeo ingiustificatamente scomparso dall'ippodromo ionico da troppo tempo". E chi ringrazia Turco? "Stefano Patuanelli, che ha accolto le istanze del MoVimento 5 Stelle per il ritorno del prestigioso evento a Taranto".

Non soddisfatto, il vicepresidente M5s e già sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei ministri nel secondo governo guidato da Giuseppe Conte ha voluto sottolineare la sua fedeltà al territorio: "Continueremo a mettere Taranto al centro della politica nazionale per facilitare nuove iniziative capaci di dare lustro a una città che, spesso, non viene rappresentata esternamente nelle sue tante bellezze e virtù". Senza dimenticare che Turco ha messo a segno un altro successo, con il finanziamento ulteriore dei Giochi del Mediterraneo 2026 di Taranto. Un colpo da 150 milioni di euro. Applausi.

