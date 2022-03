Nessuna intesa sulle armi. Draghi dice basta: sarà fiducia sul decreto Ucraina

La mediazione del Pd non convince grillini e Leu. Si va al braccio di ferro in Aula

Nessuna intesa sulle spese militari. È fallito il tentativo di compromesso per arrivare a un ordine del giorno di maggioranza in cui vi sia l’impegno a aumentare le spese militari al 2 per cento del Pil. Era stato il Pd a provare una mediazione proponendo un ordine del giorno del governo in cui sarebbe stato spiegato che l'aumento sarebbe stato graduale. Ma, dopo circa due ore di discussione in riunione di maggioranza e nonostante il favore di Forza Italia e Lega alla soluzione, il ministro per i rapporti con il Parlamento Federico D’Incà ha preso atto dell’impossibilità di una mediazione e ha indicato che porrà la questione di fiducia in Aula al decreto Ucraina in Senato, se permangono le problematiche sollevate da alcuni gruppi durante la riunione di maggioranza. Le criticità sono state sollevate da M5S e Leu.

