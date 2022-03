Stasera Italia, la giornalista Chiara Giannini: "I terroristi hanno fatto salire il prezzo del gas"

Federica Pascale 25 marzo 2022 a

“Il gas che l'America promette di portarci non solo è poco ma costerà molto più del gas che ci arriva dalla Russia.” Lo afferma la giornalista Chiara Giannini, ospite di Barbara Palombelli a Stasera Italia, il talk show politico in onda su Rete4.

Durante la puntata di venerdì 25 marzo, si è discusso in studio e con ospiti in collegamento, di quella che è la posizione dell’Italia rispetto al mercato dell’energia. Siamo dipendenti da anni di Paesi come Algeria e Libia, che ci garantiscono l’approvvigionamento di materie prime quali gas e petrolio. “C’è la Libia nel mezzo, e sappiamo perfettamente qual è la situazione libica, addirittura con i migranti che vengono verso l'Italia e ce ne stiamo prendendo veramente a migliaia da anni – ricorda Giannini - lo stesso dall'Algeria. La Russia adesso con una crisi importante. Sono paesi che hanno grossi problemi.” E l’Italia rimane incastrata nel mezzo di queste vicende geopolitiche senza poter godere dell’indipendenza energetica che la renderebbe più libera di agire anche sullo scacchiere internazionale.

C’è stato un caso assai preoccupante, che racconta la Giannini in studio, di terroristi che hanno bombardato un gasdotto in Arabia Saudita causando l’aumento del prezzo dell'energia. Il terrorismo, dunque, potrebbe rappresentare una nuova minaccia causando l’innalzamento del prezzo del petrolio e di conseguenza dei prezzi in bolletta. “Il rischio, in questo momento, è proprio che questa dipendenza dell’Italia si trasformi poi in una crisi italiana peggiore di quella che c'è stata nella Seconda guerra mondiale, perché rischiamo la recessione. È importante, dobbiamo cercare assolutamente una via di fuga” conclude la giornalista.

