Stasera Italia, il circolo magico di Putin sempre più debole. L'esperta: "Sta perdendo i suoi uomini"

Federica Pascale 25 marzo 2022 a

a

a

Il circolo magico di Vladimir Putin si indebolisce sempre di più via via che la guerra in Ucraina prosegue. Dopo settimane di scontri in diverse città ormai distrutte dalle bombe, sono gravi le perdite umane del fronte russo e sono pesanti le ripercussioni economiche causate soprattutto delle sanzioni economiche imposte alla Russia dall’occidente.

Durante la puntata di venerdì 25 marzo di Stasera Italia, il talk show politico in onda su Rete4, è ospite della conduttrice Barbara Palombelli la giornalista e scrittrice Marta Ottaviani che elenca una serie di personaggi vicinissimi a Putin che sono spariti o sono stati allontanati dal Cremlino nelle ultime settimane. “I Siloviki, quindi gente che viene dai servizi segreti e che è proprio il garante del potere di Putin, è difficile che lo mollino per il momento” spiega la Ottaviani.

"È l'unico modo per far finire la guerra" Il negoziatore di Zelensky spiazza Caracciolo e Gruber

Non si hanno però notizie di due importanti uomini vicini al presidente della Federazione russa: Valery Gerasimov, capo di Stato maggiore delle forze armate, e Sergei Shoigu, ministro della Difesa russo. Il generale Valery Gerasimov “non era esattamente favorevolissimo all'intervento condotto in questa maniera” afferma la giornalista, riferendosi al fatto che Putin avrebbe iniziato, secondo molti, una guerra “novecentesca” e “convenzionale” cioè basata sull’occupazione di territorio straniero grazie all’utilizzo di carri armati e armi desueti rispetto agli strumenti e alle armi militari oggi a disposizione delle grandi potenze.

“E si sente sempre meno Sergei Shoigu, ministro della Difesa, che intrattiene un rapporto personale con Vladimir Putin, sono molto amici” sottolinea Ottaviani, che ricorda come il ministro russo fosse un sostenitore della guerra in Ucraina ma che recentemente, sembra, abbia espresso delle titubanze.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.