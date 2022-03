Papa Francesco, la guerra in Russia nella profezia di Fatima: il 25 marzo un segno decisivo

Giada Oricchio 17 marzo 2022 a

Papa Francesco prima prega per i bambini innocenti vittima della furia di Vladimir Putin in Ucraina, poi evoca scenari apocalittici con lo spettro del nucleare e infine cita la profezia di Fatima sulla fine del mondo. Il prossimo 25 marzo, durante la celebrazione della Penitenza nella Basilica di San Pietro, Bergoglio consacrerà la Russia e l'Ucraina all’Immacolato Cuore di Maria. E il portavoce della Santa Sede, Matteo Bruni fa sapere che “lo stesso atto, lo stesso giorno, sarà compiuto a Fatima dal cardinale Krajewski, Elemosiniere di Sua Santità, come inviato del Santo Padre”.

La Chiesa è convinta che sia accaduto qualcosa di provvidenziale e che la Regina del Rosario avesse annunciato: “Se accetteranno le Mie richieste, la Russia si convertirà e avranno pace; se no, spargerà i suoi errori per il mondo, promuovendo guerre e persecuzioni alla Chiesa. I buoni saranno martirizzati, il Santo Padre avrà molto da soffrire, varie nazioni saranno distrutte”. Così, la consacrazione della Russia è la strada per un nuovo periodo di pace nel mondo. Sarebbero stati i vescovi ucraini di rito latino a convincere il Santo Padre, che da settimane chiede il “cessate il fuoco”, a compiere il solenne gesto nella speranza che sia salvifico come da profezia.

