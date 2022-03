Giampiero Mughini difende Alessandro Orsini: “Senza di lui saremmo più poveri di idee e di intelligenza”

24 marzo 2022 a

Giampiero Mughini si schiera al fianco di Alessandro Orsini. Il professore della Luiss è finito nell’occhio del ciclone per i suoi discorsi televisivi sul conflitto tra Ucraina e Russia, con accuse di essere troppo legato a Vladimir Putin. Mughini, in una lettera a Dagospia, rivendica la possibilità di non essere appiattiti tutti sulle stesse posizioni e respinge al mittente le polemiche i circa 2mila euro di compenso a puntata che l’esperto riceve da Cartabianca: “Resto di stucco innanzi alla barbarie di chi sta lanciando grida di dolore perché una trasmissione Rai ha offerto duemila euro a puntata a sei interventi del professore Orsini, che qualcuno definisce ‘un pifferaio’ di Putin, ossia lo insulta selvaggiamente. Mi intendo come pochi altri dello stare ‘in minoranza’ su un argomento diffuso, e dunque sto interamente dalla parte del professor Orsini. E non perché condivida al cento per cento i suoi argomenti, ad esempio non sono così convinto ma Putin abbia ‘già vint’”. Detto questo, guai se lui e gli altri che ho citato non ci fossero. Quanto saremmo più poveri di idee e di intelligenza”.

“Il professore Alessandro Orsini - sottolinea Mughini - sull’argomento in questione ne sa dieci o quindici volte più della media di quelli che aprono bocca in televisione. Questa è la bellezza del vivere in Italia, un Paese dove la discussione e il confronto non comporta stanze chiuse, o confini invalicabili. Bisogna cercare di mettere nel conto ragioni che a prima vista sfuggono ai più…”.

