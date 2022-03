Cartabianca, il dolore di Mauro Corona per la guerra e per Fedez: “Darei un rene per vederlo guarito”

22 marzo 2022 a

Mauro Corona è in pena per la guerra in Ucraina. Lo scrittore è come di consueto ospite di #Cartabianca, talk show di Rai3 del martedì condotto da Bianca Berlinguer, e dimostra il suo dolore per quanto sta succedendo dopo l’invasione della Russia: “La guerra è il pane quotidiano della notizia. Io purtroppo non riesco più a vivere la mia quotidianità senza pensare ai bambini che muoiono e a tutte le persone che scappano. Il mondo è bello e feroce come diceva Andrej Platonovič Platonov”.

Altro tema è quello delle non-nozze tra Silvio Berlusconi e Marta Fascina: “Il quasi matrimonio di Berlusconi? Che non si sia sposato davvero è già un punto a suo favore. Questa mi sembra una trovata per stare ancora all’attenzione dei media”. Infine un messaggio a favore di Fedez, che ha rivelato i suoi gravi problemi di salute con alcuni video sui social network: “Io darei un rene per vederlo guarito… Mi dispiace per lui e per tutti quelli che stanno male. Purtroppo ci sono passato nella mia famiglia. Vorrei soffrire al posto di chi sta male”.

