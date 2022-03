Fedez è malato, la confessione in lacrime sui social

17 marzo 2022 a

Fedez è malato. La confessione arriva attraverso una story pubblicata su Instagram. Fedez scoppia in lacrime e assicura che in futuro racconterà tutto il suo percorso. "Faccio questo video per esorcizzare e tirar fuori un po' di cose. Mi è stato trovato un problema di salute ma fortunatamente è stato trovato con tempismo. Il che comporta un percorso che dovrò fare e che mi sento di raccontare ma non ora, non in questo momento. Mi sentirò di raccontarlo in futuro perché leggere le storie di altre persone mi ha dato conforto. In futuro racconterò questa mia nuova avventura perché se questo racconto può dare conforto anche a una sola persona mi farà pensare che questa parentesi della mia vita può avere un'utilità. E così penso possa avere un senso che a tratti non si riesce a dare".

Anche Chiara Ferragni ha parlato della malattia del marito e ha detto che Fedez ora ha bisogno della vicinanza delle persone che gli vogliono bene.

