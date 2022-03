L'aria che tira, Maistrouk ora dà lezioni di giornalismo: "Fate propaganda", Myrta Merlino resta di stucco

17 marzo 2022 a

Vladislav Maistrouk è un giornalista e producer tv ucraino che vive in Italia da molti anni. In questo momento di trova a Kiev dove segue la drammatica situazione dell'invasione russa del suo Paese e si collega spesso e volentieri con i talk show italiani, dove spesso polemizza con gli ospiti che manifestano idee meno severe nei confronti delle ragioni della Russia, al netto della condanna della guerra. Giovedì 17 marzo era ospite di Myrta Merlino a L'aria che tira dove ha avuto tutto lo spazio e il tempo per esprimerne le sue posizioni ma dopo alcuni interventi della conduttrice, che per dovere di cronaca riferiva anche le posizioni ufficiali del Cremlino, Maistrouk si è lanciato in una "lezione" alla collega.

"Capisco che volete dare anche le ragioni dell'altra parte" ma davanti a video inequivocabili dovete prendere distanza dalle bugie, attacca il giornalista ucraino che denuncia la "propaganda dei media contro l'Ucraina, per anni avete detto che c'era una guerra civile nel Paese, e c'è ancora gente che crede alle bugie sul Donbass". La Merlino resta di sasso mentre Maistrouk continua sottolineando che la guerra è anche una guerra di propaganda e che i media italiani non fanno un buon servizio.

L'uscita dopo giorni di sovraesposizione mediatica e i numerosi battibecchi con vari esperti tacciati come filorussi o sostenitori di Putin, clamoroso lo scontro con lo storico Franco Cardini in un altro talk show, ha fatto storcere il naso a molti utenti dei social. "Adesso basta! Farci offendere de questo Maistrouk, non è più sopportabile! I giudizi su di noi se li risparmi, a me pare che i vigliacchi sono lui ed il suo presidente che belli protetti istigano la popolazione a combattere per morire! Sta offendendo l'Italia", "Scusate, ma chi è questo #Maistrouk che scorrazza per tutte le tv italiane ad insultare con arroganza chi non la pensa come lui? Cosa fa, il blogger? È un esperto di politica internazionale? Affrontare questo dramma con un po' di serietà no?"; Ma che spettacolo! Il giornalista ucraino che deve dare lezioni su come fare la televisione. Solo da noi può accadere questo! Addirittura stabilisce lui chi può o non può parlare imperversando in ogni talk politico", sono alcuni dei commenta che si leggono su Twitter.

