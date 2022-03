Tagadà, Vladislav Maistrouk esplode contro Vladimir Putin: “L'unico piano è uccidere i civili”

16 marzo 2022 a

Vladislav Maistrouk attacca Vladimir Putin vedendo le immagini dell'incendio del mercato di Kharkiv. Il giornalista ucraino è ospite della puntata del 16 marzo di Tagadà, talk show pomeridiano di La7 condotto da Tiziana Panella, che si è soffermata a lungo sulle terribili conseguenze della guerra su Kiev e sulle altre città: “È difficile esprimersi senza usare idiomi proibiti in una televisione. Certe immagini quando le vedi capisci che non sono solo case distrutte, ma anche - dice sconsolato Maistrouk - futuri e vite distrutti, fanno male. Il bambino di quella ragazza di Mariupol non è nato, quella ragazza non ce l’ha fatta. Queste cose sono difficili da capire, poi inizi ad imbestialirti come viene riportato in Russia tutto ciò che accade in Ucraina. Putin ha detto che tutto va secondo i piani? Ma quali piani? I piani di uccidere i civili? Lui che cosa deve dire d’altro canto?”.

