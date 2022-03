Piazzapulita, il prof Alessandro Orsini avverte gli italiani: "Se disperato Putin sventra tutto"

18 marzo 2022 a

Le armi servono a creare una barriera prima delle città, per evitare che ci siano carneficine all'interno? Salva le vite anche questo? La polemica se armare o no l'Ucraina per metterla in condizione di difendersi dall'avanzata russa tiene banco anche a "Piazzapulita", nel corso della puntata di giovedì 17 marzo. Tra gli ospiti c'è pure il prof. della Luiss Alessandro Orsini, direttore e fondatore dell’Osservatorio sulla Sicurezza Internazionale, che di fronte ai ragionamenti del conduttore Corrado Formigli scuote la testa. Orsini è il sociologo ribelle diventato "famoso" sui social per essere stato contestato dopo le sue tesi sull'invasione di Putin in Ucraina, un'analisi dura e cruda delineata sempre nella trasmissione di La7.

"Se noi poniamo Putin in una condizione disperata, Putin sventrerà l'Ucraina" avverte il prof spiazzando tutti gli ospiti di Formigli e i telespettatori a casa. "Come si fa - domanda Orsini - a non comprendere questo fatto così elementare? In Italia le persone sono schierate come se ci fosse una partita di calcio, fai gol, esulti e finisce lì... E come se le persone non si interrogassero sulle conseguenze delle decisioni che noi prendiamo. Noi sconfiggiamo Putin... Ammesso che riusciamo in questa impresa anche i partiti italiani si fermano lì: pensate che bello se noi costringiamo Putin ad arretrare. Ma cosa vi aspettate che accadrebbe - picchia duro Orsini - Semplicemente che posto in una condizione disperata Putin sventra un Paese intero".

