Piazzapulita, Yulia Tymoshenko gela Corrado Formigli: "Putin colpirà altre Repubbliche". Come fermarlo

Vladimir Putin? Sempre stato così, non si fermerà. Yulia Tymoshenko, primo presidente donna dell’Ucraina, in collegamento con “Piazzapulita”, il talk sull’attualità del giovedì sera di LA7, il 17 marzo è tornata a chiedere la no fly zone per consentire al suo coraggioso popolo di difendersi dalla spietata invasione della Russia: “Se ci fosse potremmo vincere la guerra. Se l’Ucraina perde, il prezzo che pagheranno gli altri Paesi sarà ancora più alto del nostro”.

Tra le numerose domande, il conduttore Corrado Formigli le ha chiesto se vedesse un Vladimir Putin cambiato o se sia stato l’Occidente a sottovalutare la sua pericolosità e Tymoshenko ha risposto senza esitazioni: “Sono stata primo ministro due volte e l’ho incontrato in diverse occasioni. Io so con chi ho a che fare: lui non è cambiato. Non si fermerà, lo può fermare solo una forza più grande. Se noi non lo capiamo, in questo momento storico quando tutto il destino del mondo libero è in pericolo, il male vincerà”.

L’ex premier dell'Ucraina ha negato con decisione la presenza di battaglioni neonazisti nelle forze militari ucraine e ha fatto notare che non ci sono partiti di estrema destra in Parlamento: “Noi non abbiamo nazisti. Il nazismo non è ammesso da noi, è una propaganda di Putin per giustificare l’aggressione. L’Ucraina porta un peso veramente grande e sta pagando a caro prezzo il sostegno ai valori europei e il desiderio di entrare nell'UE”.

