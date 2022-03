"Soldati inglesi a Yavoriv" il pesante sospetto di Maurizio Belpietro. Il ruolo occulto della Nato in Ucraina

15 marzo 2022 a

C'è la Nato che deve si occupare della pace ma qualche errore è stato fatto dall'una e dall'altra parte. A Fuori dal coro martedì 15 marzo si parla della drammatica escalation della guerra in Ucraina con la Russia che bombarda a pochi chilometri dal confine con la Polonia, Paese Nato. In studio tra gli altri c'è Maurizio Belpietro che sottolinea: "Il risultato" della situazione ormai sfuggita di mano "purtroppo sono le vittime che avete appena mostrato", dice il direttore della Verità a Mario Giordano. Fermo restando che come sempre anche in questo caso c'è un aggressore, che è il "criminale "Vladimir Putin, e una aggredito: "Ma bisogna capire come se ne esce".

Tra le notizie più drammatiche dei giorni scorsi c'è il bombardamento del addestramento militare situato a 30 km dal centro di Leopoli, per la precisione all'interno del distretto di Yavoriv, dove c'erano numerosi combattenti stranieri che, in base a quanto detto dal Cremlino, erano gli obiettivi dell'attacco russo, a poca distanza dalla Polonia. Il conduttore ricorda come fino a poco tempo fai la Nato ha svolto a ridosso di quell'area tre esercitazioni militari con migliaia di uomini e mezzi coinvolti.

"Sotto l'ombrello della Nato già nel 2016 in Polonia ha organizzato con decine di migliaia di militari che ha chiamato Anaconda - ricorda Beelpietro - il nome non vuol dire nulla ma come ha sottolineato l'ambasciatore Sergio Romano evocare un serpente che ti stritola non è il miglior biglietto da visita che puoi dare, soprattutto se dici che la Nato si vuole occupare della pace".

Tornando all'attacco di Yavoriv, Belpietro riporta i sospetti su chi c'era davvero nel centro addestramento militare colpito dai russi con numerose vittime. "Forse c'erano anche dei soldati inglesi, magari non ufficialmente della Nato ma certo non cerano solo miliziani appena sbarcati" dice il giornalista evocando il ruolo più o meno occulto dell'Alleanza Atlantica anche in queste ore nel conflitto ucraino.

