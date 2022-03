Fuori dal coro, Mario Giordano svergogna Draghi & Co.: "Gli ucraini muoiono e loro..." Guerra e armi, disastro Ue

15 marzo 2022 a

Fermate le armi. Alle spalle di Mario Giordano, all'apertura della puntata di Fuori dal coro, martedì 15 marzo, c'è un grande orologio che scandisce il tempo che passa. "Non c'è più tempo" esclama il conduttore del programma di Rete4 mentre scorrono le immagini drammatiche della guerra in Ucraina, con l'esercito russo che continua a bombardare anche sui civili. "Si parla di armi batteriologiche, nucleari e altre mai viste, ma dov'è l'Europa della pace?" di chiede Giordano. Che naturalmente ha la risposta alla domanda: "I leader europei si sono riuniti nel lusso di Versailles mentre la gente muore..." attacca il giornalista in riferimento al vertice con i capi di governo tra cui Mario Draghi, Emmanuel Macron, Olaf Scholz con la presidente della Commissioen europea Ursula von der Leyen e il presidente del Consiglio Ue Charles Michel.

Video su questo argomento "Non entreremo nella Nato". La presa di coscienza di Zelensky, il discorso del presidente ai leader

Poi c'è la guerra di casa nostra, quella dei prezzi, con le bollette e il carburante che corrono. Choc gli aumenti di benzina e diesel: "Da noi i prezzi più alti d'Europa, paghiamo ancora le accise sulle campagne d'Africa", ricorda il Giordano. Poi l'appello al premier Mario Draghi: "Faccia qualcosa subito, non c'è più tempo".

"Non c'è più tempo Donato, non possiamo più tollerare immagini così, io dico basta"#Fuoridalcoro pic.twitter.com/WSmqvCPk5J — Fuori dal coro (@fuoridalcorotv) March 15, 2022

