Green pass al chiuso fino a quando: c'è la data dell'addio, si torna alla normalità

È finita l’era del green pass e del super green pass? Secondo quanto riferisce l’agenzia Ansa, la prossima settimana, il Consiglio dei ministri discuterà dello stop al certificato verde: dal 1° aprile le prime mitigazioni e dal 1° maggio potrebbe non servire più per entrare in ristoranti, cinema, hotel e altri luoghi al chiuso. Fonti di governo parlano di una cabina di regia pronta a stilare una road map per l'allentamento delle misure restrittive contro la pandemia da Covid-19.

In particolare dal 1° aprile si vorrebbe l’abolizione del super green pass per l'accesso agli alberghi mantenendo però il green pass base fino al mese successivo anche se non si esclude un via libera totale.

Stessa dead line per i mezzi di trasporto pubblici: si potrà salire anche solo con il green pass base. Eliminazione del green pass nei posti all'aperto già dal primo giorno di aprile. Il decreto su un graduale ritorno alla normalità potrebbe essere approvato dal Consiglio dei ministri entro la terza settimana di marzo.

