Ecco lo yacht da mezzo miliardo dell'oligarca Melnichenko, il gigante del mare "congelato" a Trieste

Le immagini aeree parlano chiaro e si capisce subito perché "Sailing Yacht A" è considerata la barca a vela più grande del mondo. Si tratta dello yacht del valore di 530 milioni di euro "congelato" dalla Guardia di finanza a Trieste in virtù delle sanzioni che hanno colpito industriali e imprenditori russi in Europa, i cosiddetti oligarchi. Come già anticipato da Il Tempo il colossale panfilo a vela è di proprietà di Andrey Melnichenko, 50enne russo a capo del gruppo EuroChem (fertilizzanti) e dell'impresa Suek (carbone).

Era in rimessaggio a Trieste da gennaio quando i finanzieri hanno notificato il provvedimento, legato alle sanzioni europee ai miliardari russi contro la guerra in Ucraina. Il nome di Melnichenko è infatti inserito nella black list del Consiglio dell'Ue che conta 862 persone fisiche e 53 persone giuridiche. "Sailing Yacht A" batte bandiera britannica ed è lungo 142 metri con un albero maestro di 90 metri. Solo la parte emersa dello scafo equivale in altezza a un palazzo di otto piani.

