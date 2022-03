Abramovich finisce anche nella rete delle sanzioni Ue: è nella nuova lista nera di oligarchi russi

14 marzo 2022 a

a

a

Roman Abramovich, l'oligarca russo al quale il Regno Unito ha appena "sequestrato" il Chelsea, ora è finito anche nella rete dell'Unione europea. La Ue, infatti, sta approvando una nuova raffica di sanzioni contro la Russia per la guerra in Ucraina che allungherà la lista dei soggetti colpiti per includere più oligarchi vicini al presidente Vladimir Putin, tra i quali, appunto, il noto imprenditore Roman Abramovich, secondo quanto ha appreso EuropaPress da fonti europee.

Nella black list Konov, l'oligarca nominato Commendatore: Italia a caccia degli amici di Putin

Le misure verranno approvate questa sera 14 marzo, quando terminerà la procedura scritta. Le sanzioni europee per l’invasione dell’Ucraina colpiscono già 862 persone e 53 società, Putin incluso, e da questo pomeriggio Abramovich non potrà entrare nell’Ue e si vedrà congelare gli asset detenuti nell’Unione. L’Ue punta anche ad isolare commercialmente Mosca: altre restrizioni comprendono il ritiro dei benefici di cui gode in ambito Wto, oltre alla sospensione del Paese dal Fmi e dalla Banca Mondiale.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.