Gadget neonazisti della vergogna su Amazon: in vendita tazze e magliette del battaglione Azov

I gadget e i vestiti con il marchio del battaglione Azov sono in vendita su Amazon. E scatta la rivolta dei consumatori sui social. Il battaglione Azov, infatti, è un reparto militare ucraino neonazista. E' composto da volontari provenienti dai movimenti di estrema destra ucraina e negli ultimi anni è stato molto attivo nel combattere le forze separatiste filo-russe nel Donbass.

Su Amazon si possono comprare tazze, gagliardetti, t-shirt sia da uomo che da donna e felpe. Tutti con il logo del battaglione con il simbolo che ricorda una trappola per lupi. Fu inizialmente usato anche dai nazisti che poi ripiegarono sulla svastica. Gli utenti di Twitter sono indignati: "Non so se è peggio Amazon che vende abbigliamento neonazista o l'acquirente che lo sfoggia inconsapevolmente", scrive Diego B. Dura la risposta Vittorio David che chiede al sito di e-commerce: "Vendete merchandisg di un battaglione neonazista senza alcun problema?".

