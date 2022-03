Ucraina, gli sciacalli di guerra messi alla gogna. Ladri spogliati e legati a un palo, il pugno duro dell'esercito

13 marzo 2022 a

a

a

Legati con strisce di cellophane ai pali della luce, messi alla gogna tra gli edifici colpiti dai bombardamenti dell'esercito russo. Questa la fine che fanno gli sciacalli di guerra in Ucraina, ladri o sospettati di furti e razzie. Le foto rimbalzano sui sociale e mostrano gli "arrestati" con le mani dietro alla schiena legati a pali e cartelli stradali con nastro isolante e fogli di plastica. A Irpin tre giovani uomini sono stato catturati dai soldati ucraini mentre rapinavano i profughi che scappano dalle zone dei bombardamenti.

Gas alle stelle per la guerra in Ucraina e l'Italia tiene spente le piattaforme in Adriatico

"Sono vigliacchi. Ora li porteremo in cella, meritano il massimo della pena. Approfittavano della debolezza delle famiglie con bambini e dei poveri vecchi per aggredirli e rubare i loro valori. Uno di loro, con la pistola in mano, si era preso l'automobile di una grande famiglia con i due nonni e un lattante a bordo" spiega un soldato ucraino secondo quanto riporta il Corriere della sera.

Putin è malato? Il retroscena sulla guerra in Ucraina è clamoroso

I presunti sciacalli sono controllati a vista dai militari che non permettono a nessuno, tanto meno ai giornalisti occidentali, di parlare con loro. Spogliati dei giubbotti Restano per ore esposti pubblicamente come monito.





Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.