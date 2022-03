Pauroso incidente per un pullman di profughi ucraini, morta una donna

13 marzo 2022 a

In fuga dalla guerra in Ucraina e coinvolti in un pauroso incidente stradale in Italia. È una donna la vittima del ribaltamento del pullman che si è verificato sulla A14 Bologna-Taranto. Un incidente avvenuto nel tratto compreso tra Cesena e Valle del Rubicone in direzione Ancona, all’altezza del chilometro 101, riferisce in una nota la società Autostrade che spiega che per le altre ventuno persone coinvolte «non si è reso necessario l’intervento di soccorsi sanitari». La giovane vittima era incastrata sotto il bus. Sul posto i soccorsi, le pattuglie della Polizia stradale e il personale della Direzione III Tronco di Bologna di Autostrade per l’Italia. Tutti per lo più giovanissimi e diretti a Pescara. Erano due i pullman in marcia verso sud, uno dei quali è finito fuori strada per cause da verificare.

I passeggeri sono stati condotti presso la caserma della sottosezione della polizia stradale di Forlì per una prima assistenza in attesa di riprendere il viaggio. Dopo gli accertamenti sanitari, è stato fatto arrivare un altro mezzo, mentre i vigili del fuoco hanno sollevato quello coinvolto nell’incidente con l’impiego di due autogru. Indaga la Polizia stradale.

