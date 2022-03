"L'Europa? Ha sempre fallito" Tony Capuozzo spiega perché solo la Cina può mediare tra Russia e Ucraina

13 marzo 2022 a

Sarà Pechino a mediare tra Russia e Ucraina? Lunedì 14 marzo a Roma il consigliere per la sicurezza nazionale americano Jake Sullivan, incontrerà il collega cinese Yang Jiechi, e il consigliere diplomatico del premier Mario Draghi, Luigi Mattiolo, a quanto risulta per convincere la Cina ad assumere un ruolo più diretto per mettere fine alla guerra.

"La Cina è l'unica che ha buoni rapporti anche con Kiev ma soprattutto a rapporti solidi come una roccia, così li avevi finiti poco tempo fa il presidente cinese, con la Russia" spiega Tony Capuozzo, giornalista e inviato di guerra, nella puntata di domenica 13 marzo di Controcorrente, il programma di La7. Non solo, la Cina è anche l'unica "che ha l'autorità" per mediare, dice Capuozzo. "L'Europa non è mai stata così così unita, ma anche così poco capace di iniziativa diplomatica, e se la memoria non mi inganna in Occidente negli ultimi decenni ogni volta che ha provato a usare la forza, in Siria come in Iraq o in Afghanistan, ha fallito", argomenta il giornalista. "La vera forza dell'Occidente e della stessa cultura occidentale e la persuasione, è l'esempio e la libertà della democrazia, non la forza dei carri armati".

In ogni caso una mediazione appare indispensabile, con gli attacchi russi che sfiorano il confine polacco con un possibile coinvolgimento dei Paesi Nato. "Io credo che ogni giorno in più di guerra è un giorno in cui dietro l'angolo può succedere qualcosa che apre a complicazione internazionali - afferma Capuozzo - questo deve spingere in modo forte verso i negoziati perché l'incidente è sempre dietro l'angolo".

Sull'attacco di oggi a Yavoriv l'esperto inviato spiega che il presidente russo Vladimir Putin con il bombardamento di oggi "non ha alzato il tiro, caso mai l'ha fatto più preciso. Se in una guerra non si colpisce un centro di comando militare cosa si deve colpire? Attaccare ospedali e case, quello sì, mi scandalizza".

