Trieste, la Finanza congela il terzo yacht agli oligarchi russi: "Sailing Yacht A" di Melnichenko vale mezzo miliardo

Valeria Di Corrado 12 marzo 2022 a

a

a

La Guardia di Finanza ha «congelato» la barca a vela più grande del mondo, del valore di circa 530 milioni di euro, in base alle sanzioni imposte dall’Unione europea contro la Russia per l'invasione dell'Ucraina.

Come già anticipato da Il Tempo giovedì 10 marzo «Sailing Yacht A» da metà gennaio è in rimessaggio dentro l’arsenale del porto di Trieste e i finanzieri del nucleo speciale di Polizia valutaria in serata sono saliti a bordo per dare esecuzione al provvedimento di "congelamento" dei beni dell’industriale russo Andrey Melnichenko (classe ’72), che da mercoledì è stato incluso, insieme ad altri 13 suoi connazionali, nella black-list che ora conta 862 persone fisiche e 53 persone giuridiche.

Costruito nel 2017 nei cantieri di Nobiskrug, in Germania, il panfilo (che naviga sotto bandiera del Regno Unito) è lungo 142 metri, ha un albero maestro di 90 metri e la parte emersa alta come un palazzo di 8 piani. È il terzo yacht requisito finora dallo Stato italiano agli oligarchi russi, dopo quello di 52 metri e del valore di 50 milioni di euro ormeggiato nel Portosole di Sanremo, appartenente al magnate russo Gennady Nikolayevich Timchenko, congelato la settimana scorsa insieme allo yacht di oltre 60 metri e del valore di 65 milioni di euro ormeggiato nel porto di Imperia e appartenente all'oligarca Alexey Mordashov.

Ore contate per lo yacht da 425 milioni in rimessaggio a Trieste. Il proprietario è nella black list dell'Ue

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.