Polina Kovaleva, la figliastra di Lavrov fa la bella vita a Londra, appartamento da 5 milioni con spa e cinema

Un appartamento milionario in una delle zone più esclusive di Londra, studi esclusivi e una vita di agi. Per Polina Kovaleva, 26 anni, figlia della presunta compagna del ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov, Svetlana Polyakova, non è cambiato molto con la guerra in Ucraina. Ma la figlia adottiva del braccio diplomatico di Valdimir Putin potrebbe presto essere "punita" dal governo di Boris Johnson che sta valutando il sequestro del suo appartamento a Kensington con spa e cinema, al pari degli oligarchi russi.

Maria Pevchikh, a capo delle inchieste della Fondazione anti-corruzione "Fbk" di Aleksej Navalnyj, ha chiesto "sanzioni" anche per la ragazza, figlia della storica amante di Lavrov, che da molti anni lo accompagna persino nelle visite ufficiali, sebbene il ministro sia ancora coniugato con la moglie Maria Lavrova. Una storia parallela a quella di Putin, sposato sino al 2013 con Ljudmila Putina ma da anni legato all'ex ginnasta Alina Kabaeva.

Polina Kovaleva è laureata in marketing ed economia e con un master all'Imperial College di Londra. Ha un lussuoso appartamento su Kensington High Street da 5,2 milioni di euro, acquistato in contanti nel 2016, cifra che il padre naturale non avrebbe mai potuto permettersi, e neanche la madre. Secondo il team di Navalnyj gran parte dei soldi spesi da Kovaleva arriverebbero proprio dal patrigno Lavrov e quindi dovrebbero essere sanzionati. La giovane ha lavorato per Gazprom e altri colossi rurrio legati a Mosca e in passato avrebbe vissuto in un'abitazione di Holland Park, West London, di proprietà dell'ambasciata russa. Intanto sonno scomparsi i suoi profili social...

