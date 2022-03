I convogli che portano armi in Ucraina sono "obiettivi legittimi". Così la Russia vuole trascinarci in guerra

12 marzo 2022 a

Le dichiarazioni del presidente degli Stati Uniti Joe Biden sulla terza guerra mondiale sono "un tentativo di giocare sui nervi". Nella nuova guerra fredda che si combatte a livello diplomatico mentre quella vera continua sul suolo ucraino, la Russia torna a definire vuoi "paletti" per l'Occidente. Mosca ha parlato con una serie di dichiarazioni di Sergei Ryabkov, vice ministro degli esteri della Russia, contenute in una intervista a Channel One e riportate dall'agenzia russa Tass. Gli Usa e l’occidente hanno dichiarato "guerra economica" alla Russia, ha detto il rappresentante della Federazione Russa Sergei Ryabkov, che ha lanciato a Washington un altro messaggio: le proposte di garanzie di sicurezza della Russia inviate da Usa e Nato non sono più valide, perché la configurazione della situazione "è completamente cambiata", ha annunciato Ryabkov.

Il vice di Sergey Lavrov ha parlato anche dell'invio da parte dei Paesi europei e americani di armi per sostenere la resistenza di Kiev. Come noto anche l'Italia ha deciso di inviare armi al governo ucraino. "Li abbiamo avvisati del fatto che la loro operazione per fornire armi all’Ucraina non è solo una decisione pericolosa ma anche una mossa che rende obiettivi legittimi i relativi convogli", ha detto, riferendosi agli Stati Uniti, il vice ministro degli Eteri russo, Sergey Ryabkov, insistendo - secondo dichiarazioni alla tv russa riportate dall’agenzia Tass - sulle minacciate "conseguenze" del "trasferimento sconsiderato" a Kiev di armamenti in quello che è il 17esimo giorno di guerra dopo l’invasione russa dell’Ucraina.

Finora l'Occidente ha sostenuto Kiev senza intervenire direttamente con una no-fly zone Nato o un intervento militare, due ipotesi che avrebbero probabilmente lo stesso effetto, ossia quello di scatenare una guerra mondiale. Ma queste affermazioni da parte di Mosca fanno capire che una scintilla drammatica potrebbe scattare anche con il semplice invio di armi a Zelensky. Quali conseguenze potrà avere un attacco missilistico a un convoglio americano, europeo o italiano, che porta armi a Kiev?

