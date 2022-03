Una fiction sul boss della Camorra Raffaele Cutolo firmata da Giancarlo De Cataldo

Gianfranco Ferroni 11 marzo 2022 a

Giancarlo De Cataldo scriverà una serie tv e un lungometraggio sulla vita del boss Raffaele Cutolo, fondatore della Nco, la Nuova camorra organizzata. Tra gli sceneggiatori impegnati nel progetto anche Domenico Rafele e Nicola Ravera Rafele. De Cataldo, giudice della corte d'assise a Roma, da anni coltiva la sua passione per la scrittura, sia come autore di libri molto noti, sia come sceneggiatore televisivo e autore di opere teatrali, privilegiando il genere giallo e crime. Tra le sue opere più significative spicca il libro "Romanzo criminale", dal quale è stato tratto il film omonimo diretto da Michele Placido e la successiva trasposizione televisiva seriale, diretta da Stefano Sollima.

