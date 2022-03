Follia priva di senso e senza basi scientifiche. Giorgia Meloni abbatte Mario Draghi sul green pass prolungato

11 marzo 2022 a

a

a

Giorgia Meloni si scaglia contro il governo guidato da Mario Draghi che pensa ancora al green pass invece di occuparsi delle priorità per gli italiani. La leader di Fratelli d’Italia ha pubblicato un video su Facebook in cui usa toni forti contro il premier e la sua squadra: “Nel bel mezzo di una crisi internazionale, di una guerra, e di una totale emergenza sul piano economico che vede aumentare le bollette di oltre il 100% e che vede l'aumento dei costi delle materie prime e probabilmente dei generi di prima necessità che cosa fa il ‘governo dei migliori’? Vara un decreto del presidente del Consiglio dei ministri, quindi senza dibattito parlamentare per prorogare il green pass di 18 mesi, ulteriormente prorogabili di altri di 18, quindi fino al gennaio 2025. Una follia priva di senso e senza alcuna evidenza scientifica. Vuol dire che dobbiamo fare anche una quinta, sesta, settima, ottava dose?”.

“E se invece non faremo le altri dosi allora a cosa serve il green pass? - aggiunge la Meloni -. È una roba che non ha alcuna evidenza scientifica, che serve solo a controllare i cittadini, a limitarne la libertà, il diritto al lavoro. Allora, noi abbiamo avuto un virus arrivato dalla Cina, ma non vogliamo importare il modello cinese. Per questo chiediamo che Draghi venga in Aula, perché di questo tema vogliamo parlare in Parlamento. E poi continuiamo a sostenere la follia priva di senso e di evidenze scientifiche delle scelte di Speranza e compagnia fino ad oggi”.

In un altro post la Meloni se la prende con Enrico Letta e il Partito Democratico: “Le famiglie e le imprese italiane arrancano per i danni causati dalla pandemia e dalle restrizioni illogiche tenute in piedi dal governo, con l’aggravante della guerra in Ucraina, ma nel fantastico mondo piddino si continua a parlare di cittadinanza agli immigrati. Dalla luna è tutto”.

