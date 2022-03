Perché portano il green pass a tre anni? FdI e il grave sospetto sul governo: limitazioni delle libertà

09 marzo 2022 a

a

a

Un green pass eterno o quasi. La validità del certificato è stata aggiornata a 540 giorni a partire dalla somministrazione della terza dose di vaccino anti-Covid. Un anno ee mezzo rinnovabile per lo stesso lasso di tempo. Tutto messo nero su bianco in Gazzetta Ufficiale dove, il 4 marzo scorso, è stato pubblicato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri datato 2 marzo 2022, recante “Aggiornamento delle modalità di verifica dell’obbligo vaccinale e del green pass”.

“Senza equilibrio e misura”. La Cassazione tappa la bocca ai magistrati no green-pass

"Il Governo porta a 540 giorni la validità del #greenpass, con un’automatica estensione per altri 540. Le Nazioni europee aboliscono le restrizioni e l'Italia continua con le limitazioni delle libertà. Che senso ha portare a quasi 3 anni la validità di uno strumento inutile?" tuona il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera dei Deputati, Francesco Lollobrigida con un tweet.

"Rimodulato". Così cambia il green pass: il nuovo piano del governo

Dal punto di vista delle misure che includono l'uso del certificato verde il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri, ospite a ’Mattino 5', su Canale 5 ha ribadito che il green pass "è qualcosa di temporaneo" la sua durata "la decide la circolazione del virus". Che duri per sempre "non è pensabile", assicura. "Ad un certo punto dovrà terminare, rimarrà una vaccinazione, fortemente consigliata a ogni stagione ma spero non obbligatoria". Il super green pass per il posto di lavoro "credo andrà rivisto, anche molto presto, con la circolazione attuale del virus".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.