Giorgia Meloni disintegra Roberto Speranza: “Il green pass ha devastato l'economia. Abolitelo subito”

Giorgia Meloni all’assalto di Roberto Speranza. “Il green pass è una misura inutile che non ha limitato in alcun modo il contagio, mentre ha danneggiato pesantemente il sistema economico. Basta tentennamenti e perdite di tempo: questo provvedimento va abolito immediatamente” le parole della presidente di Fratelli d’Italia, che ha preso di mira il ministro della Salute per le sue dichiarazioni a margine di un’iniziativa a Firenze sulla proposta avanzata da vari governatore di regione di far decadere l’utilizzo del green pass dal prossimo 31 marzo.

"Io penso che dobbiamo valutare passo dopo passo. L’impegno del governo è quello di superare lo stato d’emergenza, superare lo stato d’emergenza non significa d’un tratto magicamente essere fuori da ogni vincolo perché il Covid continua ad essere una sfida con cui fare i conti. Noi siamo molto più forti rispetto al passato perché abbiamo fatto una bellissima campagna di vaccinazione, avere oltre il 91% di persone che ci hanno seguito in questa campagna di vaccinazione mette il nostro Paese in condizioni molto diverse rispetto al passato e noi stiamo piegando questa curva di Omicron grazie ai vaccini senza chiusure generalizzate. Per cui proseguirà il confronto tra di noi nel governo e fra governo e parlamento, e valuteremo la strada migliore ma il percorso è ancora per quanto mi riguarda un percorso di fiducia che guarda fase nuova ma di gradualità perchè questo è il metodo che ci siamo dati e finora ha portato a risultati io credo che sono sotto gli occhi di tutti", il pensiero di Speranza su cui si è adirata la Meloni.

